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Boeing планирует с мая возобновить производство лайнеров 737 Mах

26 марта 2020 07:12
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Корпорация Boeing готовится к возобновлению производства лайнеров семейства 737 Mах, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Ожидается, что сборка самолетов начнется уже в мае, а к середине года эту модель намерены вернуть в коммерческую эксплуатацию.

Boeing планирует с мая возобновить производство лайнеров 737 Mах-1

Напомним, репутация компании значительно пошатнулась и полеты были приостановлены после двух авиакатастроф: осенью 2018 года в Индонезии (подробнее здесь) и в марте 2019 года в Эфиопии (подробнее здесь). В них погибли 346 человек. В обоих случаях причиной крушения назвали сбой в работе системы, отвечающей за угол наклона носа лайнера.

Главная цель компании сейчас – вернуть доверие клиентов.

Boeing планирует с мая возобновить производство лайнеров 737 Mах-4

Boeing планирует с мая возобновить производство лайнеров 737 Mах-6

# Самолет # Фотофакт

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