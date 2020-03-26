Boeing планирует с мая возобновить производство лайнеров 737 Mах

Корпорация Boeing готовится к возобновлению производства лайнеров семейства 737 Mах, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Ожидается, что сборка самолетов начнется уже в мае, а к середине года эту модель намерены вернуть в коммерческую эксплуатацию.

Напомним, репутация компании значительно пошатнулась и полеты были приостановлены после двух авиакатастроф: осенью 2018 года в Индонезии (подробнее здесь) и в марте 2019 года в Эфиопии (подробнее здесь). В них погибли 346 человек. В обоих случаях причиной крушения назвали сбой в работе системы, отвечающей за угол наклона носа лайнера.

Главная цель компании сейчас – вернуть доверие клиентов.