Неизвестные «заминировали» три самолёта в России

Новости России. Новая волна ложных минирований в России. Неизвестные сообщили о бомбах на борту трёх самолётов, выполнявших внутренние рейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Новая волна ложных минирований в России. Неизвестные сообщили о бомбах на борту трёх самолётов, выполнявших внутренние рейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идёт о воздушных судах, следовавших по маршрутам Москва – Владивосток, Москва – Южно – Сахалинск и Новосибирск –Москва. Все лайнеры успешно приземлились в пунктах назначения. Ни в одном из них взрывчатки обнаружено не было.
Накануне в российские экстренные службы поступило 13 сообщений о минировании самолетов, которые оказались ложными. Первые сообщения о минировании российских самолётов начали поступать в начале марта. За это время якобы заминированы были более 80 рейсов.