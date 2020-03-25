Неизвестные «заминировали» три самолёта в России

Новости России. Новая волна ложных минирований в России. Неизвестные сообщили о бомбах на борту трёх самолётов, выполнявших внутренние рейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идёт о воздушных судах, следовавших по маршрутам Москва – Владивосток, Москва – Южно – Сахалинск и Новосибирск –Москва. Все лайнеры успешно приземлились в пунктах назначения. Ни в одном из них взрывчатки обнаружено не было.