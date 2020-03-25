Олимпийский огонь останется в Японии на ближайший год

Новости мира. Решено, что олимпийский огонь, который был зажжен в Греции 12 марта, а на минувшей неделе доставлен в Японию, там и останется на ближайший год, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Именно на такой срок перенесены летние Олимпийские и Параолимпийские игры.

Между тем, финансовые потери Японии из-за переноса главных стартов четырехлетия могут составить более 15 миллиардов рублей, а это почти 6 миллиардов долларов. У 71-летнего принца Чарльза обнаружен коронавирус