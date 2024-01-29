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Bloomberg: Вашингтон планирует провести тайную операцию против Ирана

29 января 2024 10:33
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Вашингтон изучает возможность тайной операции против Ирана в ответ на атаку на базу США в Иордании, в результате которой погибли трое американцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Вариантами ответа могут стать непризнанный удар по Ирану или прямое нападение на иранских официальных лиц, подобное убийству генерала КСИР Касема Сулеймани в 2020 году.

Ответ президента Байдена на нападение может оказаться ключевым этапом его президентства, поскольку он должен будет справедливо наказать ответственных, избежав при это эскалации конфликта с Ираном. Также лидеру Америки необходимо подумать о возможном экономическом воздействии, особенно в свете продолжающегося конфликта с хуситами в Йемене.

# Международная политика # Джо Байден

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