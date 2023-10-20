Bloomberg: в НАТО беспокоятся из-за встречи Орбана и Путина в Китае

Представители НАТО собрались на встречу, выразив беспокойство по поводу ситуации в сфере безопасности из-за встречи премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg. Данная встреча состоялась в рамках форума «Один пояс, один путь».

Послы стран-членов альянса обсуждали «проблемы», которые возникли после российско-венгерских переговоров. Премьер-министра Венгрии обвиняют в подрыве западного единодушия в связи с заключением энергетических сделок с Россией и открытыми призывами к ЕС снять экономические ограничения с Москвы. Однако Орбан подчеркивает, что Будапешт не стремится к конфронтации с Кремлем и хочет поддерживать двусторонние отношения.