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Bloomberg: в НАТО беспокоятся из-за встречи Орбана и Путина в Китае

20 октября 2023 14:21
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Представители НАТО собрались на встречу, выразив беспокойство по поводу ситуации в сфере безопасности из-за встречи премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg. Данная встреча состоялась в рамках форума «Один пояс, один путь». 

Послы стран-членов альянса обсуждали «проблемы», которые возникли после российско-венгерских переговоров. Премьер-министра Венгрии обвиняют в подрыве западного единодушия в связи с заключением энергетических сделок с Россией и открытыми призывами к ЕС снять экономические ограничения с Москвы. Однако Орбан подчеркивает, что Будапешт не стремится к конфронтации с Кремлем и хочет поддерживать двусторонние отношения.

# Международная политика # Владимир Путин # Виктор Орбан

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