КНР введёт временные ограничения на экспорт графита с 1 декабря 2023 года

С 1 декабря Китай вводит временные рестрикции на экспорт природного и искусственного графита, а также изделий из него. Об этом пишет ТАСС.

Это касается таких материалов, которые обладают высокими показателями чистоты, прочности и плотности. Вывоз возможен только по лицензии. На остальные виды минерального сырья эти ограничения не распространяются, а постановления 2006 года отменены. Графит находит применение в различных областях промышленности, включая такие, как машиностроение, атомная энергетика и металлургия.