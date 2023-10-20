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КНР введёт временные ограничения на экспорт графита с 1 декабря 2023 года

20 октября 2023 13:43
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С 1 декабря Китай вводит временные рестрикции на экспорт природного и искусственного графита, а также изделий из него. Об этом пишет ТАСС.

Это касается таких материалов, которые обладают высокими показателями чистоты, прочности и плотности. Вывоз возможен только по лицензии. На остальные виды минерального сырья эти ограничения не распространяются, а постановления 2006 года отменены. Графит находит применение в различных областях промышленности, включая такие, как машиностроение, атомная энергетика и металлургия.

# Экономика

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