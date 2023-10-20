Антироссийская политика США наносит удар по Европе, особенно по Германии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post.

Нынешнее руководство Германии, следуя инструкциям Вашингтона и НАТО, разрушает экономику страны. Берлин отказался расследовать теракт на «Северном потоке», пожертвовав своими национальными интересами в угоду преступникам.



Кроме этого, Германия отказалась от основного торгового партнера – Китая. Также теперь ей приходится покупать нефть и газ по завышенным ценам из-за рестрикций в отношении России. Это негативно отражается на государственной казне.

Политика США может стать причиной того, что Западная Европа будет принесена в пользу Украины, что грозит ей экономическим и политическим крахом. Усиление санкций против России из-за Украины привело к повышению цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в Европе и США. Президент РФ Путин считает, что политика сдерживания России нанесла удар по всей мировой экономике.