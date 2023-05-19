Bloomberg: страны G7 отказались вводить полный запрет на экспорт в Россию

Члены G7 приняли решение не устанавливать полный запрет на экспорт в Российскую Федерацию, а вместо этого увеличить перечень санкционных товаров. Об этом сообщает агентство Bloomberg, пишет РИА Новости.

Ранее агентство Kyodo писало о возможности введения практически тотального запрета на экспорт всех видов грузов в Россию. По новым данным, Большая семерка сочла, что не следует идти на столь кардинальный шаг, так как это создавало бы трудности для некоторых стран G7. Кроме этого, для принятия такого решения нужно было бы заручиться одобрением всех государств ЕС.

Новый список запрещенных товаров будет включать те, которые считаются «важными» для российской спецопераций в Украине. Речь идет о промышленном оборудовании и инструментах. Большая семерка также сфокусируется на таких отраслях, как производство, строительство, транспорт и бизнес-услуги.

Ранее Россия заявляла, что справится с санкционным давлением. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что политика сдерживания и ослабления РФ является долгосрочной стратегией Запада, а санкции оказывают серьезное влияние на мировую экономику и ухудшают жизнь миллионов людей.