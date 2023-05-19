Принятый в начале мая Еврокомиссией план милитаризации экономики ЕС, на который уже выделено 1,5 миллиарда евро, может с треском провалиться. Как выяснилось, у военно-промышленного комплекса на это нет возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявили представители оборонных предприятий Евросоюза. По их словам, перед ними поставлены большие задачи, например – производить миллион боеприпасов в год, не говоря уже о вооружении. Но это невозможно сделать из-за отсутствия квалифицированных кадров. При этом у европейского ВПК почему-то нашлись возможности выпускать и снабжать Киев огромным количеством снарядов с обедненным ураном. Только теперь это решение взрывной волной ударило по самой Европе. Как стало известно, регион накрывает радиоактивное облако, которое образовалось в результате уничтожения в Украине таких боеприпасов. Рост радиации уже зафикисрован в Польше. Вместо этого, например, Британия снова ищет способы их отправки на Украину. Замминистра обороны Королевства сообщил о намерении поставлять урановое оружие Киеву. При этом Лондон никак не отслеживает, как и где оно применяется, подчеркнул Джеймс Хиппи.