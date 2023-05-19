Марочко: ВСУ стягивают дополнительные резервы к Артёмовску

Киев стягивает дополнительные резервы к Артемовску, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

В окрестностях населенных пунктов Артемовск и Часов Яр замечены резервные украинские вооруженные формирования. Эти силы оперативно перебрасывают в зоны, где им приходится компенсировать понесенные в боях людские потери. По словам Марочко, зачастую украинские военнослужащие уже находятся рядом с медицинскими транспортными средствами, готовые заменить раненых бойцов.