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Марочко: ВСУ стягивают дополнительные резервы к Артёмовску

19 мая 2023 07:42
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Киев стягивает дополнительные резервы к Артемовску, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

В окрестностях населенных пунктов Артемовск и Часов Яр замечены резервные украинские вооруженные формирования. Эти силы оперативно перебрасывают в зоны, где им приходится компенсировать понесенные в боях людские потери. По словам Марочко, зачастую украинские военнослужащие уже находятся рядом с медицинскими транспортными средствами, готовые заменить раненых бойцов.

 

# Вооруженные силы # Андрей Марочко

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