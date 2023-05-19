Житель Артёмовска рассказал, как ВСУ выгоняли людей и взрывали дома

Жителей нескольких многоэтажных домов в Артемовске ВСУ заставили оставить свои квартиры, отведя им всего 15 минут, после чего здания были взорваны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эвакуированного жителя города Александра Ступникова.

Это случилось 28 марта, когда украинские бойцы отступали. Ступников и его соседи укрывались от боевых действий в подвале. Солдаты пришли к ним с требованием покинуть укрытие. Cидящие в подвале жители перебежали в другое здание, а через 10 минут произошел взрыв, который разрушил половину их дома. В тот же день были подняты на воздух и другие многоэтажки, в том числе здание налоговой инспекции и магазин. Бойцы ЧВК «Вагнер» также подтверждают информацию о том, что жилые дома подрываются украинскими военными при отступлении из Артемовска.