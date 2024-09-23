Прямой эфир

Bloomberg: США беспокоит сотрудничество РФ, КНР, КНДР и Ирана

23 сентября 2024 10:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

США и их союзников беспокоит углубление сотрудничества между РФ и Китаем, Северной Кореей и Ираном, что ставит под вопрос господство Америки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Вопреки санкциям, отношения этих стран укрепляются. Мартин Кимани, в прошлом вице-президент Кении в ООН, отмечает, что влияние США ослабевает.

В статье приведены примеры того, как США уступили лидерские позиции, в том числе не смогли убедить Израиль договориться с ХАМАС и разобраться с йеменскими повстанцами. В статье также говорится о том, что США и их союзников вытесняют с баз в Африке, где Китай и Россия расширяют свое влияние.

# Международная политика # Армия

Другие новости рубрики

Все новости
Польша обвинила РФ в дезинформационной кампании в связи с наводнением
23 сентября 2024 09:59

Польша обвинила РФ в дезинформационной кампании в связи с наводнением

Алаудинов: ВСУ хотят прорваться к Курской АЭС, но у них нет сил
23 сентября 2024 09:56

Алаудинов: ВСУ хотят прорваться к Курской АЭС, но у них нет сил

Макрон призвал пересмотреть будущие отношения с РФ
23 сентября 2024 09:46

Макрон призвал пересмотреть будущие отношения с РФ