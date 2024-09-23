Bloomberg: США беспокоит сотрудничество РФ, КНР, КНДР и Ирана

США и их союзников беспокоит углубление сотрудничества между РФ и Китаем, Северной Кореей и Ираном, что ставит под вопрос господство Америки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Вопреки санкциям, отношения этих стран укрепляются. Мартин Кимани, в прошлом вице-президент Кении в ООН, отмечает, что влияние США ослабевает.

В статье приведены примеры того, как США уступили лидерские позиции, в том числе не смогли убедить Израиль договориться с ХАМАС и разобраться с йеменскими повстанцами. В статье также говорится о том, что США и их союзников вытесняют с баз в Африке, где Китай и Россия расширяют свое влияние.