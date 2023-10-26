Bloomberg: ЕС отстает от графика по поставкам артиллерийских снарядов Украине

ЕС отстает от графика по поставке Украине одного миллиона артиллерийских снарядов к марту, достигнув лишь около 30% от намеченного. Об этом сообщает Bloomberg, пишет РИА Новости.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уверяла, что поставки будут выполнены к февралю 2024 года. Также планы Евросоюза также включали совместные закупки и совместное производство боеприпасов для пополнения собственных складских запасов и дальнейшего снабжения Украины.

Российская сторона выразила протест против этих поставок, заявив, что любая партия оружия для украинской стороны станет законной целью для России. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков отметил, что поддержка Западом Украины вооружением не содействует успеху переговорного процесса между Москвой и Киевом.