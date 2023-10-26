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В Индии отметили праздник Дурга-Пуджа, который посвящён богине – разрушительнице зла

26 октября 2023 09:11
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Новости Индии. В Индии отметили Дурга-Пуджа. Это праздник, посвященный одноименной богине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Считается, что она способа искоренить все зло на земле. Но для этого ее надо задобрить молитвами. Ежегодное празднование в честь Дурги является одним из величайших фестивалей Индии.

В Индии отметили праздник Дурга-Пуджа, который посвящён богине – разрушительнице зла-1

Он длится не менее 6 дней. По легенде в это время богиня спускается на землю вместе со своими детьми. Дурга, которую в Индии еще называют «разрушительницей зла», искореняет зло не одна. У нее есть верный помощник – это лев. Во время фестиваля люди благодарят богиню за помощь и благосклонность и устраивают торжества в ее честь.

# Праздники # Новости Индии # Фотофакт

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