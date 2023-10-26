В США прошёл ежегодный благотворительной бал. На нём собрали деньги на помощь животным

Новости США. В Вашингтоне прошел ежегодный благотворительный бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нем собирают деньги на помощь животным. Входной билет стоит 500 долларов. Все вырученные средства идут на спасение фауны. Мероприятие проходит в Вашингтоне уже в 36-й раз. За это время оно стало доброй традицией.

Лиза Лафонтен, глава приюта для собак:

Пандемия преподнесла нам много сюрпризов. Например, люди открыли свои дома для собак из приюта. Так что несколько лет у нас в приюте почти не было собак. Но сейчас у организаций тяжелое время.