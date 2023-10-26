Музей дизайна в Лондоне знакомит посетителей с экспозицией по скейтбордингу. Гости могут даже прокатиться

Новости Великобритании. Музей дизайна в Лондоне знакомит посетителей с новой экспозицией. Она посвящена скейтбордингу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накатавшись вдоволь, гости могут пройти в зал и проследить эволюцию роликовой доски. А еще увидеть самые ценные экспонаты из всех. Например, скейт знаменитого Тони Хоука, который начинал свою карьеру еще 1982-м.