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Музей дизайна в Лондоне знакомит посетителей с экспозицией по скейтбордингу. Гости могут даже прокатиться

26 октября 2023 09:07
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Новости Великобритании. Музей дизайна в Лондоне знакомит посетителей с новой экспозицией. Она посвящена скейтбордингу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накатавшись вдоволь, гости могут пройти в зал и проследить эволюцию роликовой доски. А еще увидеть самые ценные экспонаты из всех. Например, скейт знаменитого Тони Хоука, который начинал свою карьеру еще 1982-м.

Музей дизайна в Лондоне знакомит посетителей с экспозицией по скейтбордингу. Гости могут даже прокатиться-1

Джонатан Оливарес, куратор выставки:
Скейтборд – это объект дизайна. Роликовые доски слой за слоем, десятилетие за десятилетием претерпевали прекрасные изменения, включая эволюцию производительности. Все это направлено на повышение эффективности.

Музей дизайна в Лондоне знакомит посетителей с экспозицией по скейтбордингу. Гости могут даже прокатиться-4

Всего посетителям выставки доступны около ста моделей. Включая самые ранние. Часть экспонатов на время предоставил калифорнийский Зал славы скейтбординга. Некоторые доски в прокат дали частные коллекционеры. В общем, все лучшее в одном месте.

# Музеи # Новости Великобритании # Фотофакт

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