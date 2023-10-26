Музей дизайна в Лондоне знакомит посетителей с экспозицией по скейтбордингу. Гости могут даже прокатиться
Новости Великобритании. Музей дизайна в Лондоне знакомит посетителей с новой экспозицией. Она посвящена скейтбордингу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накатавшись вдоволь, гости могут пройти в зал и проследить эволюцию роликовой доски. А еще увидеть самые ценные экспонаты из всех. Например, скейт знаменитого Тони Хоука, который начинал свою карьеру еще 1982-м.
Джонатан Оливарес, куратор выставки:
Скейтборд – это объект дизайна. Роликовые доски слой за слоем, десятилетие за десятилетием претерпевали прекрасные изменения, включая эволюцию производительности. Все это направлено на повышение эффективности.
Всего посетителям выставки доступны около ста моделей. Включая самые ранние. Часть экспонатов на время предоставил калифорнийский Зал славы скейтбординга. Некоторые доски в прокат дали частные коллекционеры. В общем, все лучшее в одном месте.