Блокировка Суэцкого канала: ущерб может составить миллиард долларов

Новости Египта. Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от блокировки торгового пути контейнеровозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Убытки могут составить около миллиарда долларов. В сумму входят в том числе расходы на снятие застрявшего судна с мели. Итоговая цифра станет известна после завершения расследования, которое продлится как минимум неделю.

Как застрявший в Суэцком канале контейнеровоз влияет на глобальный рынок? Мнение эксперта

Специалисты среди прочего проанализируют записи разговоров, действия экипажа, а также видеофайлы и документы. Сам же корабль останется на месте, пока владельцы не выплатят компенсацию.