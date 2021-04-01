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Блокировка Суэцкого канала: ущерб может составить миллиард долларов

01 апреля 2021 09:50
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Новости Египта. Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от блокировки торгового пути контейнеровозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Блокировка Суэцкого канала: ущерб может составить миллиард долларов-1

Убытки могут составить около миллиарда долларов. В сумму входят в том числе расходы на снятие застрявшего судна с мели. Итоговая цифра станет известна после завершения расследования, которое продлится как минимум неделю.

Как застрявший в Суэцком канале контейнеровоз влияет на глобальный рынок? Мнение эксперта

Специалисты среди прочего проанализируют записи разговоров, действия экипажа, а также видеофайлы и документы. Сам же корабль останется на месте, пока владельцы не выплатят компенсацию.

Блокировка Суэцкого канала: ущерб может составить миллиард долларов-4

Один из самых загруженных торговых путей в мире был заблокирован почти неделю. В огромной пробке застряли более 400 морских судов. Сейчас в очереди остаются около 170 кораблей. Пропустить их через канал планируется до 2 апреля.

# Авария # Фотофакт

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