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Микроавтобус упал в пропасть в Боливии, погибли семь человек

01 апреля 2021 09:03
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Новости Боливии. Семь человек погибли, еще двое травмированы в результате падения микроавтобуса в пропасть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Микроавтобус упал в пропасть в Боливии, погибли семь человек-1

ЧП произошло на горной дороге. На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели пытаются освободить из ловушки водителя транспортного средства.

Микроавтобус упал в пропасть в Боливии, погибли семь человек-4

Пострадавшие находятся в больнице. Обстоятельства аварии устанавливаются.

# Авария # Фотофакт

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