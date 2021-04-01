Микроавтобус упал в пропасть в Боливии, погибли семь человек

Новости Боливии. Семь человек погибли, еще двое травмированы в результате падения микроавтобуса в пропасть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Боливии. Семь человек погибли, еще двое травмированы в результате падения микроавтобуса в пропасть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло на горной дороге. На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели пытаются освободить из ловушки водителя транспортного средства.
Пострадавшие находятся в больнице. Обстоятельства аварии устанавливаются.