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При стрельбе в бизнес-комплексе в Калифорнии погибли четыре человека

01 апреля 2021 08:44
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Новости США. Стрельба в американской Калифорнии. Четыре человека погибли, еще один ранен. По предварительным данным, среди жертв есть ребенок. Это произошло в одном из бизнес-комплексов города Ориндж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При стрельбе в бизнес-комплексе в Калифорнии погибли четыре человека-1

Пострадавших обнаружили прибывшие на вызов правоохранители. В ходе перестрелки подозреваемый получил ранение и сейчас находится в больнице. Детали происшествия и мотивы действий нападавшего устанавливаются.  

При стрельбе в бизнес-комплексе в Калифорнии погибли четыре человека-4

Это уже третий за последний месяц случай стрельбы в стране с большим количеством жертв. Ранее в Атланте в результате нападений на массажные салоны погибли семь человек, а в штате Колорадо жертвами стрельбы в супермаркете стали десять граждан.  

# Стрельба в США # Фотофакт

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