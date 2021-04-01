При стрельбе в бизнес-комплексе в Калифорнии погибли четыре человека

Новости США. Стрельба в американской Калифорнии. Четыре человека погибли, еще один ранен. По предварительным данным, среди жертв есть ребенок. Это произошло в одном из бизнес-комплексов города Ориндж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавших обнаружили прибывшие на вызов правоохранители. В ходе перестрелки подозреваемый получил ранение и сейчас находится в больнице. Детали происшествия и мотивы действий нападавшего устанавливаются.