Прямой эфир

Первую в мире вакцину от коронавируса для животных зарегистрировали в России

31 марта 2021 15:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Первую в мире вакцину от COVID-19 для животных зарегистрировали в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о препарате «Карнивак-Ков».

Первую в мире вакцину от коронавируса для животных зарегистрировали в России-1

Клинические испытания вакцины стартовали в октябре 2020 года и проводились на собаках, кошках, лисах и норках. На данный момент доказательств передачи COVID от животного к человеку нет. Тем не менее некоторые их виды действительно восприимчивы к вирусу.

Первую в мире вакцину от коронавируса для животных зарегистрировали в России-4

О случаях заражения, в том числе норок и кошек, сообщают из разных уголков планеты. Испытания показали стопроцентную эффективность вакцины. Ее массовое производство может начаться уже в апреле.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Еврокомиссия объявила о подаче судебного иска против Польши
31 марта 2021 15:23

Еврокомиссия объявила о подаче судебного иска против Польши

Полиция Мадрида разогнала более 350 незаконных вечеринок. Всё из-за ухудшающейся эпидобстановки
31 марта 2021 12:44

Полиция Мадрида разогнала более 350 незаконных вечеринок. Всё из-за ухудшающейся эпидобстановки

Теперь можно будет узнать о действиях пилотов перед крушением. В Индонезии нашли речевой самописец Boeing 737
31 марта 2021 12:42

Теперь можно будет узнать о действиях пилотов перед крушением. В Индонезии нашли речевой самописец Boeing 737