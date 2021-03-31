Первую в мире вакцину от коронавируса для животных зарегистрировали в России

Новости России. Первую в мире вакцину от COVID-19 для животных зарегистрировали в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о препарате «Карнивак-Ков».

Клинические испытания вакцины стартовали в октябре 2020 года и проводились на собаках, кошках, лисах и норках. На данный момент доказательств передачи COVID от животного к человеку нет. Тем не менее некоторые их виды действительно восприимчивы к вирусу.