Прямой эфир

Блінкін: ЗША гатовы абмяркоўваць з Расіяй пытанне абмежавання распаўсюджвання ўзбраення

21 февраля 2023 19:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ЗША гатовы абмяркоўваць з Расіяй пытанне абмежавання распаўсюджвання ўзбраення. Пра гэта паведаміў амерыканскі дзяржаўны сакратар Энтані Блінкін падчас візіту ў Грэцыю, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Блінкін: ЗША гатовы абмяркоўваць з Расіяй пытанне абмежавання распаўсюджвання ўзбраення-1

Паводле яго слоў, па гэтым пытанні дыялог магчыма правесці ў любы час. Незалежна ад таго, што адбываецца ў свеце і ў адносінах паміж краінамі. Акрамя таго, Блінкін падкрэсліў, што глыбокае шкадаванне выклікае заява прэзідэнта Расіі, згодна з якой Масква прыпыняе ўдзел у дамове па скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Уладзімір Пуцін сёння, 21 лютага, выступаў з пасланнем Федэральнаму сходу.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Энтони Блинкен # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Супрацоўнік каманды Байдана зваліўся з трапа самалёта па прылёце ў Польшчу
21 февраля 2023 18:27

Супрацоўнік каманды Байдана зваліўся з трапа самалёта па прылёце ў Польшчу

Цель – создать робота с обонянием. Израильские учёные занимаются необычными разработками
21 февраля 2023 14:47

Цель – создать робота с обонянием. Израильские учёные занимаются необычными разработками

 В Чили лечат животных, обгоревших во время пожара
21 февраля 2023 14:46

 В Чили лечат животных, обгоревших во время пожара