Блінкін: ЗША гатовы абмяркоўваць з Расіяй пытанне абмежавання распаўсюджвання ўзбраення

ЗША гатовы абмяркоўваць з Расіяй пытанне абмежавання распаўсюджвання ўзбраення. Пра гэта паведаміў амерыканскі дзяржаўны сакратар Энтані Блінкін падчас візіту ў Грэцыю, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
ЗША гатовы абмяркоўваць з Расіяй пытанне абмежавання распаўсюджвання ўзбраення. Пра гэта паведаміў амерыканскі дзяржаўны сакратар Энтані Блінкін падчас візіту ў Грэцыю, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Паводле яго слоў, па гэтым пытанні дыялог магчыма правесці ў любы час. Незалежна ад таго, што адбываецца ў свеце і ў адносінах паміж краінамі. Акрамя таго, Блінкін падкрэсліў, што глыбокае шкадаванне выклікае заява прэзідэнта Расіі, згодна з якой Масква прыпыняе ўдзел у дамове па скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Уладзімір Пуцін сёння, 21 лютага, выступаў з пасланнем Федэральнаму сходу.
Подписывайтесь на нас в Telegram!