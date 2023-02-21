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 В Чили лечат животных, обгоревших во время пожара

21 февраля 2023 14:46
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В это полотенце завернут пуду – редкое парнокопытное из семейства оленевых. Он обгорел во время лесных пожаров в Чили. Сейчас животное лечат в ветклинике. Туда также привозят соневидных опоссумов, малых гризонов и других животных.  

 В Чили лечат животных, обгоревших во время пожара-1

Аравена Рамирес, сотрудница реабилитационного центра:  
Это незаменимые виды, обитающие в наших родных лесах. Эти животные распространяют семена.  

Цель – создать робота с обонянием. Израильские ученые занимаются необычными разработками – подробности здесь.  

Лесные пожары охватили три региона Чили. Огнем выжгло территорию в 3 000 квадратных километров. Это почти в четыре раза больше площади Сингапура.  

Аравена Рамирес:  
Мы пытаемся стабилизировать состояние животных и облегчить боль от ожогов. В реабилитационном центре их готовят к возвращению в дикую природу.  

 В Чили лечат животных, обгоревших во время пожара-4

Над спасением животных работают сотрудники реабилитационного центра региона Ньюбле и учащиеся ветеринарного факультета Университета Консепсьон. В Чильяне находится университетский городок.  

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