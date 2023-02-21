 В Чили лечат животных, обгоревших во время пожара

В это полотенце завернут пуду – редкое парнокопытное из семейства оленевых. Он обгорел во время лесных пожаров в Чили. Сейчас животное лечат в ветклинике. Туда также привозят соневидных опоссумов, малых гризонов и других животных.

Аравена Рамирес, сотрудница реабилитационного центра:

Это незаменимые виды, обитающие в наших родных лесах. Эти животные распространяют семена.

Цель – создать робота с обонянием. Израильские ученые занимаются необычными разработками – подробности здесь.

Лесные пожары охватили три региона Чили. Огнем выжгло территорию в 3 000 квадратных километров. Это почти в четыре раза больше площади Сингапура.

Аравена Рамирес:

Мы пытаемся стабилизировать состояние животных и облегчить боль от ожогов. В реабилитационном центре их готовят к возвращению в дикую природу.