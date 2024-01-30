Блинкен: в США увидели последствия прекращения поставок оружия Украине

На состоявшейся в Вашингтоне пресс-конференции государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил важность оказания военной помощи Украине.Об этом пишет РИА Новости.

Также он обратил внимание, что в Америке уже видят, что отсутствие помощи очень плохо сказывается на ситуации на поле боя.

По его мнению, недостаток финансовых вложений ставит под вопрос успех Украины в конфликте. Блинкен призвал Конгресс утвердить запрос на предоставление Киеву многомиллиардной помощи, выдвинутый президентом США Джо Байденом.

Он также высказал опасения, что отказ в выделении денег может стать неверным посланием для противников США. В это же время российские войска ведут активные боевые действия, наступая на Донецком направлении.