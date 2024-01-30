Прямой эфир

Блинкен: в США увидели последствия прекращения поставок оружия Украине

30 января 2024 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На состоявшейся в Вашингтоне пресс-конференции государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил важность оказания военной помощи Украине.Об этом пишет РИА Новости.

Также он обратил внимание, что в Америке уже видят, что отсутствие помощи очень плохо сказывается на ситуации на поле боя.

По его мнению, недостаток финансовых вложений ставит под вопрос успех Украины в конфликте. Блинкен призвал Конгресс утвердить запрос на предоставление Киеву многомиллиардной помощи, выдвинутый президентом США Джо Байденом.

Он также высказал опасения, что отказ в выделении денег может стать неверным посланием для противников США. В это же время российские войска ведут активные боевые действия, наступая на Донецком направлении.

# Международная политика # Энтони Блинкен

Другие новости рубрики

Все новости
В Эстонии профсоюзы объявили о новых протестных акциях работников образования
30 января 2024 06:54

В Эстонии профсоюзы объявили о новых протестных акциях работников образования

Сотни возгораний фиксируют в реликтовых лесах Аргентины
30 января 2024 06:53

Сотни возгораний фиксируют в реликтовых лесах Аргентины

Европейские страны могут остаться без американского газа – США заявили о приостановке поставок
29 января 2024 20:02

Европейские страны могут остаться без американского газа – США заявили о приостановке поставок