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Сотни возгораний фиксируют в реликтовых лесах Аргентины

30 января 2024 06:53
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На юге Аргентины возросло число лесных пожаров. Зафиксированы сотни возгораний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни возгораний фиксируют в реликтовых лесах Аргентины-1

В национальном парке, который входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, территория возгорания превысила тысячу гектаров. Уникальные реликтовые леса Южной Патагонии под угрозой уничтожения. Борьбе с огнем мешают сильные порывы ветра, а также аномальные температуры в регионе. Экстренные службы пытаются спасти памятник природы.

# Пожар

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