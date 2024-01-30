Сотни возгораний фиксируют в реликтовых лесах Аргентины

На юге Аргентины возросло число лесных пожаров. Зафиксированы сотни возгораний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В национальном парке, который входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, территория возгорания превысила тысячу гектаров. Уникальные реликтовые леса Южной Патагонии под угрозой уничтожения. Борьбе с огнем мешают сильные порывы ветра, а также аномальные температуры в регионе. Экстренные службы пытаются спасти памятник природы.