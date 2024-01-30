В Эстонии профсоюзы объявили о новых протестных акциях работников образования

В Эстонии учителя и работники образования продолжают протесты. Профсоюзы анонсировали новые акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне педагоги собрались перед зданием парламента. Основными требованиями стали повышение зарплат и улучшение условий труда. Из профсоюзного фонда бастующим будет выплачиваться пособие в размере половины минимальной дневной зарплаты. Для желающих поддержать учителей профсоюз открыл счет для сбора пожертвований. По сведениям организаторов забастовки, на повышение минимальной зарплаты необходимо около 11 миллионов евро.