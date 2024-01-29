Европейские страны могут остаться без американского газа – США заявили о приостановке поставок

Европейские страны вскоре могут остаться без газа. Американские партнеры больше не смогут его экспортировать в регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Джо Байден заявил о приостановке поставок сжиженного природного газа в страны, не имеющие соглашений о свободной торговле с Соединенными Штатами. Причиной такого решения назвали борьбу с изменением климата. Под эту категорию подходят в большей степени страны тихоокеанского региона. Подобных соглашений с США нет ни у одной европейской страны. Отказавшись от российского газа, запрет американского правительства на его экспорт сильно ударит по энергетике Евросоюза. Теперь им придется искать новых поставщиков, из-за чего цены на газ еще больше вырастут.