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Блинкен: если Россия проявит инициативу, то Украина пойдет на переговоры

11 сентября 2023 07:27
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина готова к переговорному процессу, если инициативу в этом проявит Россия, сообщает РИА Новости.

При этом он отметил, что решение о том, как закончится этот конфликт и где будут вестись соответствующие обсуждения, останется за украинцами. Также Блинкен подчеркнул, что США будут поддерживать Украину, если та заявит о своей позиции готовности к диалогу.

С другой стороны, Россия уже неоднократно заявляла о своей готовности к проведению переговоров, но при этом Украина ввела на них юридический запрет. В Кремле констатируют факт отсутствия необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в Украине и считают достижение целей спецоперации приоритетом. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия была всегда открыта для переговорного процесса, способного помочь урегулированию украинского кризиса.

# Международная политика # Энтони Блинкен

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