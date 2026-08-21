На пляже в Турции найдены тела трех членов одной семьи

На одном из побережий Турции обнаружены тела 3 человек. Погибшие являеются членами одной семьи, пишет ТАСС.

Как передает телевизионный канал TRT Haber, имена умерших установлены: это 17-летний Мухаммед Али Сакар, 24-летняя Гюльшах Сакар и 15-летняя Белинай Сакар. Четвертая сестра, Бильгенур Сакар, которая ранее считалась пропавшей без вести, найдена живой в ходе поисковой операции. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.

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