Стоимость газа в Европе превысила 800 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,5% впервые с 19 марта 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лондонскую биржу ICE.

По сообщениям СМИ, в ЕК оценили запасы газа в хранилищах Евросоюза. Официальный представитель Еврокомиссии Эва Хрнчирова 20 августа заявила, что они заполнены примерно на шестьдесят два процента. Показатель ниже 2025 года, но ЕК не расценивает его как угрозу для энергобезопасности ЕС в будущий зимний отопительный сезон.

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