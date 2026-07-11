МНС: граждан Беларуси все чаще втягивают в нелегальный оборот криптовалюты

В Беларуси киберпреступность остается одним из главных вызовов цифровой безопасности. Уже сегодня более трети всех зарегистрированных преступлений совершается с использованием информационных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом государство усиливает контроль за данной сферой. Правоохранители оперативно выявляют новые мошеннические схемы, а законодательство становится все жестче по отношению к тем, кто использует интернет и криптовалюту для незаконного заработка.

Это ведет к положительным тенденциям. За первое полугодие раскрываемость киберпреступлений выросла примерно на 10 %. Однако мошенники тоже постоянно меняют тактику. Все чаще белорусам предлагают быстрый заработок – за процент провести чужие деньги через банковскую карту или криптокошелек. Именно такие посредники, так называемые «дропы», сегодня находятся под особым контролем. Серые криптообменники выявляют сотнями, а суммы арестованных теневых доходов исчисляются миллионами рублей. Житель Светлогорска несколько лет зарабатывал на скрытом майнинге.

Андрей Ковалевский, начальник Главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси:

Налоговые органы в тесном взаимодействии с правоохранительными органами контролируют сферу оборота цифровых активов. В первую очередь криптовалют. В настоящее время законодательство не допускает деятельность по указанию содействия иным лицам в совершении сделок с токенами. Данная деятельность влечет меры ответственности, вплоть до конфискации всего полученного дохода. По закону белорусы могут покупать, продавать и обменивать токены исключительно для себя. Любые операции в интересах третьих лиц – запрещены. Ответственность за нарушения стала еще строже – с 19 июня вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие наказание за незаконный оборот криптовалюты. При этом для добросовестных владельцев цифровых активов Беларусь сохраняет максимально комфортные условия. Доходы физических лиц от личного майнинга, хранения, покупки или обмена токенов освобождены от подоходного налога, а такие операции не требуют отражения в декларации.