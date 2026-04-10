МВФ снижает прогнозы роста мировой экономики

Мировой рынок криптовалют, пожалуй, самая чувствительная сфера, которая молниеносно реагирует на глобальные конфликты. Вспомним обвал биткоина в первые дни марта, сразу после атаки на Иран. И вот на фоне объявленного накануне перемирия и начала переговорного процесса биткоин отвоевывает позиции, подскочив до без малого 73 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты-оптимисты при этом прогнозируют в ближайшие дни новую планку – 80 тысяч.

Но если рассуждать о длинном треке и масштабировать последствия, то для международной экономики в ближайшее время ничего хорошего не предвидится. Так, Международный валютный фонд снижает прогнозы мирового экономического роста. Если еще в январе МВФ предсказывал устойчивую положительную динамику – 3,3% в нынешнем и 3,2% в будущем году, то сейчас об этом стоит забыть. Даже при самом оптимистичном сценарии мировая экономическая машина заметно притормозит, уверены в руководстве фонда. А среди причин в МВФ называют повреждения инфраструктуры, перебои в поставках и потерю доверия на мировом рынке.

При этом, как отмечают в МВФ, страны-участницы фонда могут запросить до 50 миллиардов долларов финансовой помощи из-за последствий ближневосточного кризиса. И это тоже не добавляет экономического оптимизма. В региональном разрезе «больнее» всего ударит по рынку Евросоюза. Здесь нынешний энергетический шок, как прогнозируют эксперты, притормозит темпы роста экономики. Как ожидается, они снизятся на 3-6 пунктов, опустившись ниже 2 % в год.