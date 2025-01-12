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Безработица в Литве продолжает расти

12 января 2025 10:43
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Все больше литовцев остаются без работы. Печальную тенденцию отмечает служба занятости Прибалтийской республики. Общее число соискателей достигло 163 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безработица в Литве продолжает расти-2

За последний месяц прошлого года показатель увеличился на 0,3 %. Казалось бы, немного в числовом выражении, но это тем не менее 6 тысяч человек. Спрос на рабочую силу упал. Эксперты отчасти называют это сезонным явлением. 

Но дело не только в нем. Многие местные компании приостанавливают работу, фиксируют спад производства и увольняют сотрудников на фоне кризиса. За декабрь 2024-го работодатели Литвы разместили менее 8,5 тысячи вакансий. Это самое низкое количество предложений о работе, зарегистрированных службой занятости в прошлом году.

# Безработица в ЕС # Кризис в ЕС

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