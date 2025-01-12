Безработица в Литве продолжает расти

Все больше литовцев остаются без работы. Печальную тенденцию отмечает служба занятости Прибалтийской республики. Общее число соискателей достигло 163 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последний месяц прошлого года показатель увеличился на 0,3 %. Казалось бы, немного в числовом выражении, но это тем не менее 6 тысяч человек. Спрос на рабочую силу упал. Эксперты отчасти называют это сезонным явлением.

Но дело не только в нем. Многие местные компании приостанавливают работу, фиксируют спад производства и увольняют сотрудников на фоне кризиса. За декабрь 2024-го работодатели Литвы разместили менее 8,5 тысячи вакансий. Это самое низкое количество предложений о работе, зарегистрированных службой занятости в прошлом году.