Около 700 человек задержали на акции протеста в Нидерландах. Накануне в Гааге прошла демонстрация экоактивистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они требовали прекращения субсидирования чиновниками использования ископаемых источников топлива в стране. Митингующие спровоцировали значительные пробки на дорогах. При этом власти не выдавали разрешения на такие действия, отмечают местные СМИ.

Более того, правоохранители просили организаторов назначить местом встречи экоактивистов далеко не центр города. Но демонстранты на встречу не пошли, в итоге для их разгона правоохранители применили водометы.