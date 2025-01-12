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Армия РФ взяла под контроль Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области

12 января 2025 09:52
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Вооруженные силы России в течение суток взяли под контроль Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР, пишет ТАСС.

Армия РФ взяла под контроль Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области-1

Фото: Pinterest

Министерство обороны РФ информирует, что территория населенного пункта Калиново взята под контроль военнослужащими подразделений группировки войск «Запад». Также бойцы подразделений «Южной» группировки войск осуществили взятие под контроль населенного пункта Янтарное в Донецкой Народной Республике, сообщили в ведомстве.

# Международная политика

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