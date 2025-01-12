Армия РФ взяла под контроль Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области

Вооруженные силы России в течение суток взяли под контроль Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР, пишет ТАСС.

Министерство обороны РФ информирует, что территория населенного пункта Калиново взята под контроль военнослужащими подразделений группировки войск «Запад». Также бойцы подразделений «Южной» группировки войск осуществили взятие под контроль населенного пункта Янтарное в Донецкой Народной Республике, сообщили в ведомстве.