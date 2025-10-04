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Шатдаун в США – чем Трампу выгоден политический кризис?

04 октября 2025 16:53
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Перспективы выхода из политического кризиса для США остаются туманными. Сенат вновь отклонил законопроекты о продлении финансирования правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно продолжит находиться в состоянии шатдауна, что означает полную остановку работы министерств. Следующая попытка принять компромиссное решение запланирована на 6 октября.

Республиканцы и демократы никак не могут согласовать бюджет на будущий год. Процедура следующая: вначале стороны представляют свои условия в Конгрессе. Затем документ поступает на обсуждение в Сенат. Однако дальше ему путь закрыт, поскольку на финальном голосовании ни республиканцы, ни демократы не могут набрать 60 необходимых голосов.

Проект, по которому голосуют после каждого провала, корректируется. Однако, как показывают результаты, этого пока недостаточно. В данный момент самыми несговорчивыми являются сторонники президента Трампа. Республиканцы выступают за жесткую экономию, в то время как демократы хотят выделить больше денег на социальные нужды.

Шатдаун в США – чем Трампу выгоден политический кризис?-2

Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате, демократ:
Вместо того, чтобы попытаться сесть за стол переговоров с демократами и возобновить работу правительства, Белый дом принялся угрожать нам. К сожалению, больше всего страдает американский народ. Они знают, что это не демократы причиняют столько боли. Это и Трамп, и его республиканцы. Они потратили неделю, отказались разговаривать и усугубили страдания Америки.

Для планов Трампа подобная кризисная почва благодатна, ведь на ней массовые сокращения растут сами собой. Так, со среды, когда правительство США приостановило работу, под угрозой увольнения оказались около 20 тысяч госслужащих.

Не останется после шатдауна и следа от программ демократов, которые были неугодны Белому дому. Однако пока Трамп умышленно держит ситуацию на стопе, ВВП страны всего за неделю уменьшился на 15 миллиардов долларов.

# Новости США # США

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