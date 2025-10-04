Шатдаун в США – чем Трампу выгоден политический кризис?

Перспективы выхода из политического кризиса для США остаются туманными. Сенат вновь отклонил законопроекты о продлении финансирования правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно продолжит находиться в состоянии шатдауна, что означает полную остановку работы министерств. Следующая попытка принять компромиссное решение запланирована на 6 октября.

Республиканцы и демократы никак не могут согласовать бюджет на будущий год. Процедура следующая: вначале стороны представляют свои условия в Конгрессе. Затем документ поступает на обсуждение в Сенат. Однако дальше ему путь закрыт, поскольку на финальном голосовании ни республиканцы, ни демократы не могут набрать 60 необходимых голосов.

Проект, по которому голосуют после каждого провала, корректируется. Однако, как показывают результаты, этого пока недостаточно. В данный момент самыми несговорчивыми являются сторонники президента Трампа. Республиканцы выступают за жесткую экономию, в то время как демократы хотят выделить больше денег на социальные нужды.