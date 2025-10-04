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В Чехии подводят итоги парламентских выборов – исход может изменить всё

04 октября 2025 16:55
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В Чехии подводят итоги парламентских выборов, исход которых может кардинально изменить политический курс страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно опросам общественного мнения, оппозиционное движение «Акция недовольных граждан» бывшего премьер-министра Андрея Бабиша уверенно лидирует. Оно опережает прозападную партию «Вместе» главы правительства Петра Фиалы на 10 %.

В случае победы партии экс-премьера Чехия может примкнуть к Венгрии и Словакии, которые продолжают выступать против оказания военной помощи Украине. Помимо этого, Будапешт и Братислава по-прежнему импортируют российскую нефть и блокируют санкции ЕС. Солидарен с ними и Бабиш. Также он называет нереалистичным план союзников по НАТО повысить расходы на оборону до 5 % ВВП. 

А вот правительство его оппонента Петра Фиалы все это время оказывало Украине значительную гуманитарную и военную помощь. С 2022 года Чехия приняла более полумиллиона украинских беженцев. И это при том, что страна столкнулась с шоковым ростом цен на энергоносители и инфляцией до 15 %. По некоторым данным, действиями нынешней власти недовольны 70 % жителей страны.

В Чехии подводят итоги парламентских выборов – исход может изменить всё-2

У людей нет денег, их мало, они не имеют возможности накопить. Все как-то неправильно, я бы сказала, многие из нас недовольны состоянием инфраструктуры и бюрократией.

В Чехии подводят итоги парламентских выборов – исход может изменить всё-4

Повышение пенсий и студенческих скидок, а также снижение налога на продукты питания и товары.

В Чехии подводят итоги парламентских выборов – исход может изменить всё-6

Хотим лучшего будущего для молодежи. Надеюсь, что жилье станет доступнее и будет больше свободы. 

Уже сегодня станут известны предварительные результаты выборов. Напомним, что в ходе голосования распределяются 200 депутатских мест. По разным оценкам, оппозиция может получить до 75 мандатов, при том что для большинства нужен 101. В противном случае коалицию придется создавать из противоборствующих сил. А это, по оценкам аналитиков, может привести к политическому кризису. 

# Новости Чехии # Выборы

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