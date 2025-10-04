В Чехии подводят итоги парламентских выборов – исход может изменить всё

В Чехии подводят итоги парламентских выборов, исход которых может кардинально изменить политический курс страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно опросам общественного мнения, оппозиционное движение «Акция недовольных граждан» бывшего премьер-министра Андрея Бабиша уверенно лидирует. Оно опережает прозападную партию «Вместе» главы правительства Петра Фиалы на 10 %.

В случае победы партии экс-премьера Чехия может примкнуть к Венгрии и Словакии, которые продолжают выступать против оказания военной помощи Украине. Помимо этого, Будапешт и Братислава по-прежнему импортируют российскую нефть и блокируют санкции ЕС. Солидарен с ними и Бабиш. Также он называет нереалистичным план союзников по НАТО повысить расходы на оборону до 5 % ВВП.

А вот правительство его оппонента Петра Фиалы все это время оказывало Украине значительную гуманитарную и военную помощь. С 2022 года Чехия приняла более полумиллиона украинских беженцев. И это при том, что страна столкнулась с шоковым ростом цен на энергоносители и инфляцией до 15 %. По некоторым данным, действиями нынешней власти недовольны 70 % жителей страны.