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Путин: США наращивают военное присутствие для сдерживания РФ и Китая

11 сентября 2024 07:24
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Вашингтон осуществляет наращивание военного присутствия в Азиатско-тихоокеанском регионе и Арктике, пишет РИА Новости.

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе открытия активной фазы командно-штабных учений «Океан-2024». Он объяснил, что США и их страны-сателлиты занимаются активным наращивание военного присутствия рядом с западными рубежами России вследствие «противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики».

# Международная политика # Владимир Путин

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