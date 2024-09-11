Путин: США наращивают военное присутствие для сдерживания РФ и Китая

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе открытия активной фазы командно-штабных учений «Океан-2024». Он объяснил, что США и их страны-сателлиты занимаются активным наращивание военного присутствия рядом с западными рубежами России вследствие «противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики».