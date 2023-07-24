Беспилотник попал в высотный бизнес-центр Москвы, прогремел взрыв

Новости России. Утром 24 июля беспилотный летательный аппарат попал в многоэтажное здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, был слышен взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Утром 24 июля беспилотный летательный аппарат попал в многоэтажное здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, был слышен взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как заявили в Министерстве обороны России, в результате подавления средствами радиоэлектронной борьбы аппарат потерпел крушение. Пострадавших нет. На верхних этажах здания выбиты стекла, на месте работают оперативные службы.