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Беспилотник попал в высотный бизнес-центр Москвы, прогремел взрыв

24 июля 2023 06:16
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Новости России. Утром 24 июля беспилотный летательный аппарат попал в многоэтажное здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, был слышен взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспилотник попал в высотный бизнес-центр Москвы, прогремел взрыв-1

Как заявили в Министерстве обороны России, в результате подавления средствами радиоэлектронной борьбы аппарат потерпел крушение. Пострадавших нет. На верхних этажах здания выбиты стекла, на месте работают оперативные службы.

# ЧП # Новости России # Фотофакт

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