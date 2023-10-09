Белый дом запросит у Конгресса новый пакет помощи для Украины

Белый дом запросит у Конгресса до 100 миллиардов долларов для Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белый дом запросит у Конгресса до 100 миллиардов долларов для Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В американской администрации полагают, что законодатели могут поддержать план о дополнительной помощи для Киева, если она будет выделена в рамках одного большого пакета. В таком случае администрация Джо Байдена будет располагать средствами для Украины до следующих выборов, и к этому вопросу больше не придется возвращаться.