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Белый дом запросит у Конгресса новый пакет помощи для Украины

09 октября 2023 06:27
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Белый дом запросит у Конгресса до 100 миллиардов долларов для Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белый дом запросит у Конгресса новый пакет помощи для Украины-1

В американской администрации полагают, что законодатели могут поддержать план о дополнительной помощи для Киева, если она будет выделена в рамках одного большого пакета. В таком случае администрация Джо Байдена будет располагать средствами для Украины до следующих выборов, и к этому вопросу больше не придется возвращаться.

# Международная политика # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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