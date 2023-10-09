Белый дом запросит у Конгресса новый пакет помощи для Украины

В американской администрации полагают, что законодатели могут поддержать план о дополнительной помощи для Киева, если она будет выделена в рамках одного большого пакета. В таком случае администрация Джо Байдена будет располагать средствами для Украины до следующих выборов, и к этому вопросу больше не придется возвращаться.