Начнётся ли новая масштабная война на Ближнем Востоке? Израиль в огне

На Ближнем Востоке с новой силой вспыхнул палестино-израильский конфликт. По последним данным, число погибших по сектору Газа увеличилось до 370 местных жителей, в Израиле погибли около полутысячи человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Несколько тысяч ранены и с одной, и с другой стороны. Среди них есть и наши граждане. Двое белорусов пострадали в результате ракетных обстрелов Ашкелона. Они госпитализированы. Наше посольство в Тель-Авиве находится на связи с медиками и родственниками раненых.

А тем временем Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Это подразумевает начало крупных военных операций. Эскалация конфликта произошла в субботу, 7 октября, когда ХАМАС выпустил по израильским объектам 7 тысяч ракет, после чего развернулась наземная операция в приграничных районах. Как минимум 7 населенных пунктов, а также 4 военные базы были взяты под контроль ХАМАС. Хотя руководство движения заявило, что «это день величайшей битвы за прекращение оккупации», но был реализован несколько иной сценарий – быстрая атака, а затем такой же быстрый отход. Израиль в ответ нанес авиаудары по сектору Газа и перебросил к границе бронетехнику.

Сейчас именно от действий Израиля зависит, начнется ли новая масштабная война на Ближнем Востоке. Но, скорее всего, этого не произойдет. Прослеживается явный расчет, что американцы сильно распылили внимание и будут заняты другими вопросами. Вашингтон – главный военный союзник Израиля, но у всего есть предел. Считается, что Америка не сможет вести и координировать две большие военные кампании одновременно.

Второй важный фактор – это Иран. Вопрос в том, может (и хочет ли) Тегеран руками ХАМАС вести длительную войну по типу той, которую Запад ведет в Украине. А вот это как раз возможно с учетом нынешних российско-иранских контактов.