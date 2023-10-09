Прямой эфир

Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в Израиле и Газе

09 октября 2023 06:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Совбез ООН по итогам прошедшего ночью закрытого заседания не принял никакого заявления по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Известно, что ни одна из стран не предлагала проект документа, а все члены Совета осудили атаку ХАМАС на Израиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в Израиле и Газе-1

По последним данным, количество погибших израильтян в результате эскалации конфликта превысило 700 человек, пострадавших 2 315. Более 123 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа. Тысячи человек ранены и с одной, и с другой стороны. Среди них есть и наши граждане. В результате ракетных обстрелов Ашкелона пострадали двое белорусов. Они госпитализированы. Наше посольство в Тель-Авиве остается на связи с медиками и родственниками раненых.

# ООН # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Начнётся ли новая масштабная война на Ближнем Востоке? Израиль в огне
08 октября 2023 16:55

Начнётся ли новая масштабная война на Ближнем Востоке? Израиль в огне

Израиль объявляет войну. Военно-политический кабинет страны ввёл пункт «40 алеф»
08 октября 2023 14:28

Израиль объявляет войну. Военно-политический кабинет страны ввёл пункт «40 алеф»

Миротворческие силы ОДКБ начали тренировки на полигоне «Эдельвейс»
08 октября 2023 14:23

Миротворческие силы ОДКБ начали тренировки на полигоне «Эдельвейс»