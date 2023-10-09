Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в Израиле и Газе

Совбез ООН по итогам прошедшего ночью закрытого заседания не принял никакого заявления по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Известно, что ни одна из стран не предлагала проект документа, а все члены Совета осудили атаку ХАМАС на Израиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным, количество погибших израильтян в результате эскалации конфликта превысило 700 человек, пострадавших 2 315. Более 123 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа. Тысячи человек ранены и с одной, и с другой стороны. Среди них есть и наши граждане. В результате ракетных обстрелов Ашкелона пострадали двое белорусов. Они госпитализированы. Наше посольство в Тель-Авиве остается на связи с медиками и родственниками раненых.