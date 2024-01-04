Более 2,5 млн жителей Германии не имеют работы

По их данным, не трудоустроены в стране более 2,5 миллиона человек. Только за декабрь список пополнили 30 тысяч жителей. Эксперты связывают тенденцию с ситуацией в экономике. Также немецкие компании не спешат предлагать хорошие условия труда. Среди безработных десятки тысяч квалифицированных сотрудников, в которых так нуждаются предприятия. Однако трудоустраиваться те не спешат в надежде получить более выгодные контракты.