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Более 2,5 млн жителей Германии не имеют работы

04 января 2024 12:36
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В Германии выросло число безработных. Масштаб проблемы оценили в Федеральном агентстве занятости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 2,5 млн жителей Германии не имеют работы-1

По их данным, не трудоустроены в стране более 2,5 миллиона человек. Только за декабрь список пополнили 30 тысяч жителей. Эксперты связывают тенденцию с ситуацией в экономике. Также немецкие компании не спешат предлагать хорошие условия труда. Среди безработных десятки тысяч квалифицированных сотрудников, в которых так нуждаются предприятия. Однако трудоустраиваться те не спешат в надежде получить более выгодные контракты.

# Безработица в ЕС

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