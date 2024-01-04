Поляки возобновили блокировку КПП на границе с Украиной

О намерении вернуться к стачкам протестующие предупреждали. Они надеялись на письменные гарантии выполнения своих требований, однако так их и не получили. Лидер активистов заявил, что на этот раз акция примет более обостренную форму. Фермеры требуют ввести дотации на покупку кукурузы и оставить сельскохозяйственный налог без изменений. Только в случае подписания необходимого соглашения с Министерством сельского хозяйства протест может быть остановлен. Так, в декабре 2023 года они потеряли более 210 миллионов долларов из-за блокады на погранпунктах с Венгрией, Польшей и Словакией