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Приток нелегальных мигрантов в США достиг исторического максимума

04 января 2024 12:37
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С печальных рекордов 2024 год начинают Соединенные Штаты. Приток нелегальных мигрантов в США достиг абсолютного исторического максимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приток нелегальных мигрантов в США достиг исторического максимума-1

Количество тех, кто пересек границу между Мексикой и Штатами в декабре, превысило 302 тысячи. Таких показателей страна еще не видела. Это рекордное число нелегалов за один месяц, зафиксированное с момента ведения статистики. В зависимости от числа мигрантов находится не только социальный сектор страны, но также и рейтинг действующего президента.

Приток нелегальных мигрантов в США достиг исторического максимума-4

Скандал сбивает показатели Джо Байдена. Губернатор пограничного с Мексикой штата Техас обвинил главу Белого дома в уничтожении США через наводнение нелегальными мигрантами.

# Беженцы # Новости США

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