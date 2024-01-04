Приток нелегальных мигрантов в США достиг исторического максимума

С печальных рекордов 2024 год начинают Соединенные Штаты. Приток нелегальных мигрантов в США достиг абсолютного исторического максимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С печальных рекордов 2024 год начинают Соединенные Штаты. Приток нелегальных мигрантов в США достиг абсолютного исторического максимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Количество тех, кто пересек границу между Мексикой и Штатами в декабре, превысило 302 тысячи. Таких показателей страна еще не видела. Это рекордное число нелегалов за один месяц, зафиксированное с момента ведения статистики. В зависимости от числа мигрантов находится не только социальный сектор страны, но также и рейтинг действующего президента.
Скандал сбивает показатели Джо Байдена. Губернатор пограничного с Мексикой штата Техас обвинил главу Белого дома в уничтожении США через наводнение нелегальными мигрантами.