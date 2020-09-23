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Белый дом урежет финансирование самым неспокойным городам США

23 сентября 2020 07:29
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Белый дом урежет финансирование Нью-Йорку, Портленду и Сиэтлу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белый дом урежет финансирование самым неспокойным городам США-1

Уже много месяцев здесь не утихают протесты за права афроамериканцев, которые нередко сопровождаются вандализмом, насилием и даже убийствами. В итоге администрация Дональда Трампа обвинила местные власти в том, что они потворствуют преступности.

Белый дом урежет финансирование самым неспокойным городам США-4

Если в мэриях упомянутых городов не сменят курс и не начнут серьезно относиться к защите своих граждан, то потеряют существенную часть денежных поступлений из федерального бюджета.

Напомним, протестные выступления в США начались после смерти от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в мае 2020 года.

# Массовые беспорядки # Дональд Трамп # Джордж Флойд # Фотофакт

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