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WP: в Пентагоне началась паранойя из-за ответа Ирана

02 марта 2026 14:27
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WP: в Пентагоне началась паранойя из-за ответа Ирана-0

Пентагон параноидально относится к ответным ударам Ирана. Об этом пишет ТАСС со ссылкйо на The Washington Post.

В ведомстве боятся, что конфликт может выйти из-под контроля и затянется на недели, что усугубит проблему нехватки систем ПВО – для перехвата одной иранской ракет требует до трех ракет-перехватчиков.

США зафиксировали десятки иранских ракет и БПЛА, запущенных в рамках полномасштабного возмездия. Масштабы ответных ударов вызвают серьезную обеспокоенность у властей США, добавило зарубежное издание.

Фото: pixabay

# Международная политика

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