Литва выделила миллион евро на борьбу с метеозондами

Литва озаботилась безопасностью своего воздушного пространства и уже даже нашла на это средства. Вильнюс намерен направить миллион евро на защиту от воздушных шаров с контрабандой, которые, по утверждению литовской стороны, якобы прилетают с белорусской территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, борьба с аэростатами, которые официально называют потенциальной угрозой, в Литве выходит на государственный уровень и получает отдельное бюджетное финансирование.

Средства получат компании, которые предложат технологические решения для поиска, обнаружения и нейтрализации таких объектов. В литовской погранслужбе при этом признают: у ведомства нет ни технических возможностей для регистрации и идентификации подобных целей, ни средств для их перехвата. Более того, под сомнение ставится наличие таких ресурсов даже у военно-воздушных сил Литвы.

К слову, доказательств того, что шары с контрабандой запускаются именно с белорусской территории, Вильнюс пока так и не представил. На этом фоне закономерно возникают вопросы и к обоснованности, и к эффективности запланированных расходов. Когда речь идет о бюджетном миллионе евро, общество вправе рассчитывать на убедительные аргументы.