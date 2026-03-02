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Супруга верховного лидера Ирана Али Хаменеи умерла

02 марта 2026 15:09
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Супруга верховного лидера Ирана Али Хаменеи умерла-0

Супруга погибшего верховного лидера Ирана Мансуре Ходжасте скончалась. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.

Ранее она находилась в коме. Официальные лица Ирана пока никак не прокомментировали это.

США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля. Али Хаменеи был убит, есть жертвы среди гражданского населения. При этом Тегеран предпринимает ответные меры против баз Израиля и США. В стране объявлен 40-дневный траур.

Президент РФ назвал убийство Хаменеи циничным нарушением морали и закона. Министерсвто иностранных дел РФ призвало к деэскалции и прекращению огня.

Фото: pixabay

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