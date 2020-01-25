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Президент Беларуси поздравил Владимира Зеленского с днём рождения

25 января 2020 11:17
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Новости Украины. 25 января президент Украины Владимир Зеленский празднует день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравления своему украинскому коллеге направил Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Президент Беларуси поздравил Владимира Зеленского с днём рождения-1

Глава государства, пользуясь случаем, выразил удовлетворение результатами II Форума регионов Беларуси и Украины, а также ходом реализации договоренностей, достигнутых во время двусторонней встречи лидеров двух стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а ваше преданное служение на пользу родины будет и впредь способствовать процветанию Украины.

# Беларусь-Украина # Владимир Зеленский # Александр Лукашенко # Фотофакт

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