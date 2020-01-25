Жертвами мощного землетрясения в Турции стал уже 21 человек, десятки зданий разрушены

Новости Турции. В Турции растет количество жертв в результате мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, в списках погибших 21 человек. Более тысячи пострадали.

Разрушены десятки зданий. В районы бедствия направлены почти 500 команд спасателей, продолжаются поисковые работы. Специалисты ищут выживших. Под завалами остаются десятки людей. В зону землетрясения прибыли дополнительные машины скорой помощи, медицинские вертолеты. Сюда также направляются конвои с гуманитарной помощью.

Землетрясение магнитудой 6.8 произошло накануне вечером .Эпицентр находился в районе города Сивридже. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.